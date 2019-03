Precipita Boeing Ethiopian Airlines Addis Abeba-Nairobi con 157 a bordo

editato in: da

(Teleborsa) – Un Boeing 737 di Ethiopian Airlines volo ET302 è precipitato mentre era in volo fra Addis Abeba e Nairobi. A bordo 157 persone, 149 passeggeri e 8 componenti l’equipaggio. Il disastro è avvenuto una decina di minuti dopo il decollo, alle 8,44 locali, orario in cui si sono interrotti i contatti radio con il controllo a terra del traffico aereo. Il B737 è caduto vicino Bishoftu, nella regione di Debre Zeit, a circa 62 chilometri a Sud-Est di Addis Abeba. Si teme non vi siano superstiti.

Numerosi i collegamenti aerei giornalieri tra la capitale dell’Etisia e quella del Kenya. La notizia del disastro è stata confermata dal primo Ministro etiope Abiy Ahmed, che ha espresso “a nome del governo e del popolo etiope le più sentite condoglianze alle famiglie di coloro che hanno perso i loro cari”. Al momento la causa dell’incidente non è ancora chiara.

Ethiopian Airlines gode di ottima reputazione ed è conosciuta per essere una delle migliori compagnie africane, con piloti esperti e una flotta di aerei moderni e un servizio di manutenzione di eccellente livello. Ethiopian dispone al momento di 25 Boeing 737 di ultimissima generazione: 16 della serie 800 e 9 della più piccola 700 ed ha anche in ordine 30 dei nuovissimi Boeing 737 MAX. La compagnia, per i servizi intercontinentali possiede anche Airbus A350, Boeing 777 e Boeing 787 Dreamliner. Nel 2018 Ethiopian ha trasportato 10,6 milioni di passeggeri.