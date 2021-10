Precari, possibile presentare Mad anche se inseriti in GPS e Graduatoria d’Istituto. Anief: “Passo in avanti”

(Teleborsa) – “Per far fronte alla perdurante emergenza sanitaria e al fine di consentire alle scuole di attribuire le cattedre o le ore ancora disponibili, è possibile in via eccezionale, limitatamente all’anno scolastico in corso, procedere alla nomina del personale docente messosi a disposizione anche se incluso in GPS o in graduatorie di istituto di altre province. La nomina dell’aspirante messosi a disposizione può essere disposta esclusivamente dopo l’effettiva conclusione delle operazioni di nomina dalle GPS nell’ambito territoriale di riferimento e in quello nel quale è incluso lo stesso aspirante. È necessario altresì che siano esaurite le graduatorie di istituto della scuola interessata e delle scuole viciniori”.

Dunque l’amministrazione torna sui propri passi e permette ai docenti iscritti in graduatoria Gps e graduatorie di istituto la possibilità di inviare la cosiddetta Messa a disposizione. Il giovane sindacato Anief, che sin da agosto aveva proposto di aprire anche ai precari già inseriti in altre graduatorie, si dice soddisfatto per la decisione presa dell’amministrazione scolastica centrale, seppure tardiva rispetto alla richiesta formulata in tempi non sospetti dallo stesso sindacato autonomo. Certamente sono molte le operazioni da intraprendere per tutelare chi insegna da anni nelle nostre scuole, ma secondo Anief è stato compiuto un importante passo, che soprattutto in tempo di pandemia permetterà di risolvere alcuni problemi.

Il Ministero, come ha spiegato Chiara Cozzetto, segretaria generale Anief, durante il nuovo question time sulle supplenze, non ha posto alcuna scadenza per l’invio delle domande di messa a disposizione. “Tuttavia alcune scuole, per motivi organizzativi, indicano delle scadenze. È chiaro che se all’interno delle disponibilità già ricevute non si riuscisse a trovare il profilo giusto, sarebbe corretto riaprire i termini delle istanze. Qualora anche attraverso le messe a disposizione ricevute non si riesca a reperire il docente, alcune scuole avviano un interpello nazionale. Per questi motivi è sempre bene tenere d’occhio i siti delle scuole”.

Marcello Pacifico, leader di Anief, ha affermato di “essere d’accordo con la possibilità data adesso ai precari di formulare domanda di Messa a disposizione anche se già inseriti nelle Graduatorie provinciali per le supplenze e nelle Graduatorie di istituto. La nostra istanza era stata formulata in corrispondenza della pubblicazione della Circolare sulle supplenze, in piena estate 2021”.

