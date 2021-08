Preatoni, quotazione della holding sulla Borsa di Parigi entro fine 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Entro fine anno la famiglia Preatoni intende quotare sulla Borsa di Parigi una holding che raccolga le circa 40 società che fanno parte del gruppo e sono oggi distribuite in varie parti del mondo, la cui più nota è Domina vacanze. A delineare l’operazione – in un colloquio con Il Sole 24 Ore – è Eugenio Preatoni, figlio di Ernesto Preatoni, il quale è conosciuto in Italia con il soprannome “l’inventore di Sharm“. Ernesto ha infatti aperto negli anni ’90 il più grande resort del Medio Oriente, il Domina Coral Bay di Sharm El Sheikh, incoraggiando l’esplosione turistica della località.

“Il Covid ha rallentato tutto: entro la fine dell’anno saremo quotati sul mercato di Parigi di Euronext con una nostra holding. La nuova holding, che si chiamerà Preatoni, raggrupperà tutte le aziende create nel tempo da mio padre – ha spiegato Eugenio Preatoni, Chief executive officer di Domina vacanze – È stata acquistata una società già quotata che sarà utilizzata come veicolo e successivamente sarà rinominata. Lo sbarco in Borsa servirà a razionalizzare il tutto perché un conto è presentarsi con una unica società un altro è di volta in volta con una società diversa. La forza contrattuale, per esempio con le banche, è certamente diversa”.



“Non faremo una IPO – sottolinea Eugenio Preatoni – Abbiamo trovato un veicolo: abbiamo già rilevato una società già quotata e svuotata che stava per essere delistata dai commissari perché non aveva più ragione di esistere. Abbiamo approfittato di questa occasione perché listare una società è molto più complesso mentre fare gli apporti è molto più semplice. Quindi il veicolo lo abbiamo preso, lo abbiamo svuotato, adesso faremo gli apporti e cambierà nome. Le valutazioni sulle nostre società che si facevano un anno fa erano di circa 850 milioni e adesso a causa del Covid siamo sui 475 milioni: secondo me eravamo sottovalutati già a 850 milioni ma pazienza. Ci rimettiamo un po’ sulla raccolta iniziale e metteremo a disposizione un po’ di flottante però ci va bene lo stesso. Io penso che torneranno quei valori precedenti alla pandemia”.