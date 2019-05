Pranzo del Primo Maggio: 400mila hanno scelto l’agriturismo

editato in: da

(Teleborsa) – Sono quasi 400mila gli italiani e gli stranieri che hanno scelto per il pranzo del primo maggio l’agriturismo per cogliere l’opportunità di trascorrere una giornata lontano dalle città senza rinunciare alla comodità e alla protezione in caso di maltempo garantita dall’ospitalità delle aziende di campagna. E’ quanto emerge da una stima Coldiretti.

AGRITURISMO BOOM – Da un po’ di tempo a questa parte, infatti, si registrano numeri record. La formula “relax più buon cibo” sembra funzionare sempre meglio.

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA – Un successo, come sempre, certificato dai numeri. Sono oltre 23mila gli agriturismi presenti nella Penisola, per un fenomeno che negli ultimi dieci anni ha visto un vero e proprio boom, con percentuali di crescita in doppia cifra, dal numero di aziende (+32%) a quello dei posti a tavola (+37%), dai posti letto (+40%) alle piazzole di sosta (+67%), fino allo stesso valore economico del settore, salito a 1,36 miliardi (+24%), secondo un’analisi Coldiretti su dati Istat.