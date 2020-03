Prada, ricavi 2019 a 3.226 milioni: utile netto balza a 256 milioni

editato in: da

(Teleborsa) – Prada registra nel 2019 ricavi per 3.226 milioni (+3% a cambi correnti, piatti a cambi costanti) e un utile netto che balza a 256 milioni (+25%) per il beneficio del patent box.

L’ottimo trend di crescita, registrato nel secondo semestre dell’anno passato e a gennaio 2020, si è ora interrotto a causa della diffusione del coronavirus, segnala il Gruppo quotato a Hong Kong nella nota sui risultati.

Le vendite a prezzo pieno, in crescita a doppia cifra nel secondo semestre, sottolinea il comunicato, hanno “più che compensato la forte riduzione delle vendite a saldo”.

L’utile netto si è dunque attestato a 256 milioni di euro, incluso il beneficio del Patent Box, in forte crescita rispetto ai 205 milioni del 2018.

Il cda propone all’assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo di 2 centesimi di euro per azione: l’Ebit è stato pari a 307 milioni (da 324 mln nel 2018), pari al 9,5% dei ricavi netti.

Gli investimenti sono stati pari a 302 milioni di euro, relativi principalmente al canale retail (inclusa l’acquisizione di un immobile commerciale a Madrid). Il flusso di cassa operativo generato dal gruppo nel 2019 è stato pari a 362 milioni di euro (365 mln nel 2018). La posizione finanziaria netta, dopo il pagamento dei dividendi agli azionisti per 154 milioni di euro, è risultata negativa per 406 milioni di euro.

“Sebbene sia difficile prevedere l’evoluzione dell’epidemia, ci aspettiamo un impatto negativo sui risultati di quest’anno“, conferma il Ceo di Prada, Patrizio Bertelli che ha evidenziato come il Gruppo stia “mettendo in atto un piano di azione articolato per mitigarne gli effetti, forti della flessibilità della nostra supply chain e dell’agilità della nostra organizzazione”.

“La solidità della situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo ci consente di guardare con serenità al futuro, sicuri che saremo in grado di affrontare questo periodo di crisi imprevista e che ci troveremo pronti per ripartire al termine di questa emergenza”, aggiunto.

Bertelli ha sottolineato come il 2020 sia iniziato “registrando un’ottima performance. Tuttavia, l’epidemia di Coronavirus ha interrotto il nostro percorso di crescita. Quello che sta succedendo oggi è un evento senza precedenti che ci richiede di agire con grande senso di responsabilità e i nostri pensieri e il nostro sostegno sono rivolti alle persone che stanno affrontando questo momento di grande difficoltà”.

“La sicurezza e il benessere dei nostri collaboratori e dei nostri clienti sono prioritari e faremo tutto il possibile per superare questa crisi insieme“, ha concluso.