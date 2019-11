Prada firma finanziamento sostenibile con Credit Agricole

editato in: da

(Teleborsa) – Società virtuose e ambiente sono argomenti che fanno sempre più gola a fondi e investitori. Prada sembra aver capito il trend e si mette in prima fila su questo piano. La maison milanese è stata infatti la prima azienda nel settore dei beni di lusso ad aver sottoscritto un finanziamento legato alla sostenibilità che introduce un meccanismo premiante collegato al raggiungimento di obiettivi ambiziosi in questo ambito a un aggiustamento annuale del margine. Dall’altro lato del tavolo, a firmare l’operazione c’è Credit Agricole che eroga quello che in termini tecnici si chiama “Sustainability Term Loan”. Questo, nel dettaglio, è un finanziamento quinquennale di 50 milioni il cui tasso di interesse può essere ridotto in funzione del raggiungimento di obiettivi relativi a il numero di punti vendita con certificazioni LEED Gold o Platinum, al numero di ore di formazione per i dipendenti e all’uso di Prada Re-Nylon (nylon rigenerato) per la propria produzione.

“Questa operazione testimonia quanto la sostenibilità sia un elemento chiave per lo sviluppo del Gruppo Prada, sempre più integrata nella nostra strategia – ha spiegato il cfo della maison Alessandra Cozzani – Siamo certi che questa collaborazione con Credit Agricole, tra i leader del settore, aiutera a estendere i benefici di una gestione di impresa responsabile anche al mondo finanziario”.

“Il settore del lusso – ha poi dichiarato Alberto Bezzi, senior banker in Credit Agricole Corporate and Investment Bank – è sempre più impegnato nel conseguimento di uno sviluppo sostenibile. Sono molto orgoglioso di questa collaborazione, che conferma gli sforzi attuati da Prada per intraprendere e coltivare comportamenti virtuosi in grado di contribuire a una crescita responsabile”.