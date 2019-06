Pozzallo, “Asso 25”: sbarcati 62 migranti. Salvini: “Saranno accolti dalla Cei”

editato in: da

(Teleborsa) – E’ arrivata al porto di Pozzallo (Ragusa) la nave commerciale Asso 25 con a bordo i 62 migranti soccorsi nelle scorse ore in acque territoriali maltesi. Inizialmente il rimorchiatore era diretto verso Lampedusa, poi la scelta di farlo dirigere verso il porto ragusano. I migranti verranno trasferiti nell’hotspot locale che riapre dopo 5 mesi di chiusura.

SALVINI: “SARANNO ACCOLTI DALLA CEI” – In concomitanza con lo sbarco, Matteo Salvini non rinuncia a fare il punto sul tema: “Gli sbarchi si sono ridotti del 90 per cento e i pochi che riescono ad arrivare, quelli di oggi, ad esempio, saranno accolti a spese del Vaticano, così ognuno fa la sua parte”, dice il Ministro dell’Interno dopo aver acconsentito, di fatto, a dare un porto di sbarco alla Asso 25.

I migranti, quasi tutti dell’Africa subsahariana, verranno dunque accolti in strutture della Cei dopo l’identificazione nell’hotspot del porto di Pozzallo dove la nave è entrata.

MATTARELLA: SALVARE VITE DA’ PRESTIGIO A TUTTO IL PAESE” – Nella stessa giornata arrivano anche le parole del Capo dello Stato: “Il salvataggio di vite umane, in questi anni con molta intensità, ha reso prestigio al nostro Paese”. Parole pronunciate dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rivolgendosi ai membri della Marina militare in occasione della festa del Corpo.

“L’azione della Marina è fondamentale – ha proseguito – è l’azione che garantisce la sicurezza del nostro Paese, dei suoi mari e delle sue coste sotto ogni profilo: la sicurezza in generale, il mantenimento della pace, la sicurezza della libertà di navigazione e dei commerci, la sicurezza delle infrastrutture”.

SALVINI, IL GRANDE ASSENTE – Nel frattempo, Matteo Salvini continua a disertare i vertici europei per fare il punto proprio sulla situazione migranti, l’ultimo dei quali era in programma oggi a Lussemburgo tra i Ministri dell’Interno di 28 Paesi dell’Unione Europea. Altri due vertici sui migranti si sono tenuti il 7 Marzo a Bruxelles e il 7 Febbraio a Bucarest. In entrambi i casi Matteo Salvini era assente perché impegnato in una serie di comizi.

Un’assenza che in tanti iniziano a far notare con toni polemici rimproverando al Ministro dell’Interno di non partecipare ad incontri

nel corso dei quali si approfondiscono tematiche importanti e centrali per affrontare le future sfide su migrazione e asilo.