Powell mette le ali a Wall Street

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street viaggia sui massimi a metà seduta, sostenuta dalleparole ritenute accomodanti del Chairman della Federal Reserve Jerome Powell.

La Borsa più grande del mondo era comunque partita con il segno più in scia all’ottimismo per una ripresa delle trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina in occasione del G20 che si svolgerà in Argentina questo fine settimana. Il consigliere economico alla casa Bianca, Larry Kudlow, ha ventilato la possibilità che il faccia a faccia tra il Presidente americano Donald Trump e l’omologo cinese Xi Jinping possa portare buoni frutti.

Dal fronte macroeconomico il PIL del 3° trimestre è stato confermato in crescita del 3,5%, un dato leggermente al di sotto del consensus (+3,6%) e in rallentamento rispetto al +4,2% messo a segno nei tre mesi precedenti.

Da rilevare il boom dei profitti societari, mai così alti dal 2012, anche se i consumi sono stati rivisti leggermente al ribasso.

Il Dow Jones guadagna ora l’1,93% proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, avanza con forza lo S&P-500, che continua gli scambi a 2.724,25 punti. Bene anche il Nasdaq 100 e l’S&P 100 (1,7%).

Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti informatica (+2,52%), beni di consumo secondari (+2,26%) e beni industriali (+1,80%).

Al top tra i giganti di Wall Street, Boeing (+4,13%), Caterpillar (+4,08%), United Health (+3,70%) e Visa (+3,26%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Verizon Communication, che ottiene -1,43%.

Sostanzialmente debole United Technologies, che registra una flessione dello 0,95%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Adobe Systems (+6,51%), Align Technology (+4,84%), Workday (+4,51%) e Amazon (+4,11%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Western Digital, che ottiene -4,23%.

Crolla Seagate Technology, con una flessione del 2,22%.

Si muove sotto la parità Incyte, evidenziando un decremento dello 0,28%.

Si concentrano le vendite su The Kraft Heinz, che soffre un calo dell’1,80%.