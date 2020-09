Powell, la Fed fornirà supporto per tutto il tempo necessario

editato in: da

(Teleborsa) – La banca centrale americana sosterrà l’economia “per tutto il tempo in cui sarà necessario”. Lo ha affermato il numero uno della Federal Reserve, Jerome Powell, davanti al Comitato per i servizi finanziari della Camera degli Stati Uniti.

“La nostra economia si riprenderà completamente da questo periodo difficile” – ha detto il governatore – spiegando che la banca centrale continuerà gli aiuti per aiutarla nel superare la crisi legata alla pandemia da Covid-19, anche se “il percorso da seguire continua ad essere altamente incerto“.

“Rimaniamo impegnati a utilizzare i nostri strumenti per fare ciò che possiamo, per tutto il tempo necessario, per garantire che la ripresa sia il più forte possibile e per limitare i danni permanenti all’economia” – ha aggiunto il banchiere -. “L’attività economica è risalita dal livello depresso del secondo trimestre, quando gran parte dell’economia è stata chiusa per arginare la diffusione del virus. Molti indicatori economici mostrano un netto miglioramento”.