Povertà, Inps: 1,3 milioni di persone hanno beneficiato del Rei nel 2018

(Teleborsa) – A beneficiare del Reddito di inclusione (Rei) nel 2018 sono state ben 1,3 milioni di persone di cui oltre il 70% residente nel Mezzogiorno.



E’ quanto emerge dalll’Osservatorio sul Rei pubblicato dall’Inps per comprendere i feedback ottenuti dalla misura di contrasto alla povertà che dal 1° gennaio 2018 ha preso il posto del Sia, sostegno per l’inclusione attiva.

Nell’anno appena passato “sono stati erogati benefici economici a 462mila nuclei familiari coinvolgendo 1,3 milioni di persone. La maggior parte dei benefici sono stati erogati nelle regioni del Sud: il 68% dell’importo complessivo erogato e interessamento del 71% delle persone coinvolte”. “Il 46% dei nuclei beneficiari del Rei, che rappresentano il 50% delle persone coinvolte, risiedono in sole due regioni: Campania e Sicilia. A seguire Puglia, Lazio, Lombardia e Calabria coprono un ulteriore 29% dei nuclei e il 27% delle persone coinvolte”, spiega l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

A livello nazione il tasso di inclusine del Rei, ovvero il numero di persone coinvolte ogni 10 mila abitanti, si attesta a 220, raggiungendo valori più alti nelle zone del Sud Italia come Sicilia , Campania e Calabria dove si registrano rispettivamente cifre per 634,603 e 447, e si riducono sensibilmente in regioni come il Trentino Alto Adige i il Friuli Venezia Giulia, dove si registra una media di 28 nella prima e 37 nella seconda.

Inoltre, sempre da quanto riferito nel report trimestrale, a richiedere la prestazione sono, per l’11%, extracomunitari, percentuale che si eleva fino al 29% nel Nord del Paese.