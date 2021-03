Povertà, Guerra: confermare rete protezione e rafforzare RdC

editato in: da

(Teleborsa) – “Dobbiamo confermare la rete di protezione, calibrando meglio alcune misure per avere il miglior effetto possibile” tra cui il reddito di cittadinanza che va migliorato per famiglie numerose e immigrati. E’ quanto afferma la Sottosegretaria all’Economia, Maria Cecilia Guerra, in un’intervista rilasciata ad Avvenire il giorno dopo la pubblicazione degli allarmanti dati Istat sulla povertà.

In particolare, secondo Guerra, il RdC “va rivisto con due correttivi principali. Il primo intervento, appunto, è togliere il requisito dei 10 anni per gli immigrati ammettendo chiunque abbia un permesso di soggiorno di lungo periodo. Altra correzione fondamentale, ricalibrare i parametri affinchè il Rdc non sia penalizzante per le famiglie con più figli. Anche per evitare che molti minori crescano in condizioni di difficoltà in partenza da cui è difficile uscire in futuro”.

Per quanto riguarda poi gli autonomi, “categoria particolarmente colpita”, “sta per uscire un nuovo decreto, al massimo entro la prossima settimana, che darà sostegno alle attività produttive e alle famiglie in difficoltà. Ancora spazio al Reddito di emergenza, verrà rifinanziato il RdC, confermati i sistemi di protezione del lavoro (compresa la cassa in tutte le sue declinazioni)”.

Inoltre, “al inistero del Lavoro si sta lavorando per fornire risposte adeguate sui congedi parentali e i bonus baby sitter, che vanno confermati come alternativi” prosegue ancora Guerra. “Del resto, andiamo incontro a una situazione dura con la chiusura delle scuole e cercheremo di produrre il massimo sforzo per andare incontro alle esigenze di lavoratori e famiglie”.