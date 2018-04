Povertà energetica in Europa, Acquirente Unico a Madrid per fare il punto della situazione

editato in: da

(Teleborsa) – Il contrasto alla povertà energetica sta assumendo un ruolo sempre più importante nei dibattiti. Ieri 23 aprile 2018 si è tenuto a Madrid il primo Forum nazionale sulla Povertà Energetica in Spagna, organizzato dall’Asociación de Ciencias Ambientales e patrocinato, tra gli altri, dall’Osservatorio sulla Povertà Energetica della Commissione Europea, progetto volto ad analizzare la questione a livello comunitario e diffondere best practice al fine di stimolare il contrasto alla povertà energetica tra tutti gli stati membri.

Acquirente Unico (AU) ha presentato la situazione italiana e illustrato il suo impegno sul tema, con un focus particolare sul Bonus sociale, sulla sua importanza e sulle criticità che ancora ne riducono il potenziale effetto. E’ stata poi evidenziata l’attività dello Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente nel supportare il consumatore tramite un doppio canale: il Contact Center che fornisce informazioni sulle modalità di ottenimento del Bonus; il Servizio Smart Help che risolve proprio problematiche legate all’erogazione del Bonus.

La società pubblica interamente partecipata dal Gestore dei Servizi Energetici SpA, nata con lo scopo di garantire la fornitura di energia elettrica ai clienti del mercato tutelato, ha illustrato la possibilità di erogare automaticamente il Bonus. Tramite l’integrazione di banche dati pubbliche (come quella dell’Inps e dell’Agenzia delle Entrate) con il Sistema Informativo Integrato, il bonus potrebbe essere inserito in bolletta garantendone l’erogazione a tutti i soggetti che ne hanno diritto, senza alcun ostacolo burocratico, e risolvendo l’attuale problema della scarsa diffusione tra i potenziali percettori.

Inoltre, al fine di monitorare in modo più approfondito e analitico il fenomeno della povertà energetica e introdurre politiche di contrasto più efficaci, come raccomandato dalla Commissione Europea, Acquirente Unico auspica anche in Italia l’istituzione di un Osservatorio nazionale sulla povertà energetica. AU ritiene di poter dare un contributo per le attività che già svolge sul tema, ed eventualmente si rende disponibile anche ad ospitarlo.