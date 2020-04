Posti centrali vuoti a bordo degli aerei. O’Leary: una follia

editato in: da

(Teleborsa) –

Easyjet ha espresso l’intenzione di lasciare vuoti i posti centrali a bordo dei propri aerei, consentendo di sedere accanto al finestrino e lato corridoio. Una soluzione che il più diretto concorrente e leader del trasporto aereo low cost, il ceo di Ryanair Michael O’Leary, boccia senza mezze misure.

Le compagnie aeree stanno studiando i correttivi per ripartire in tempi non lunghi e l’introduzione di una forma di distanziamento sociale, nella visione di Johan Lundgren ceo di easyjet, potrebbe indurre le persone a sentirsi più sicuri.

Le compagnie aeree tradizionali sono orientate a scegliere questa strada. Delta Air Lines persegue un distanziamento sociale di almeno due metri, con rinuncia a occupare il posto intermedio. Sulla stessa linea American Airlines. I problemi si porranno allorquando torneranno a volare le prenotazioni.

E’ per questo che Michael O’Leary dal quartier generale di Dublino definisce folle e insostenibile questa soluzione, proponendo l’introduzione di controlli di temperatura obbligatori in partenza e l’adozione di maschere facciali di protezione per passeggeri ed equipaggio.