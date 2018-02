Poste Italiane non diminuirà né aumenterà quota in Anima

(Teleborsa) – Poste Italiane non aumenterà né diluirà la propria partecipazione in Anima. Lo ha affermato l’Ad Matteo Del Fante nel corso della giornata di presentazione del piano industriale del gruppo, che punta alla crescita organica e non prevede operazioni di M&A.

“Rimaniamo azionisti di Anima e seguiamo l’aumento di capitale per la nostra quota”, ha detto il numero uno di Poste, che attualmente ha una quota del 10,4% della società operante nel risparmio gestito, mettendo a tacere anche i rumors relativi ad un possibile aumento di questa partecipazione.

Anima ha recentemente approvato un aumento di capitale fino a 300 milioni di euro per finanziare l’acquisto di Aletti Gestielle.

Del Fante ha risposto ad una domanda anche a proposito di SIA, ricordando “siamo azionisti” e precisando “insieme agli altri azionisti valuteremo il modo migliore per valorizzarla”.