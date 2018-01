Poste insieme a CDP e Anima per aumentare redditività e servizi

(Teleborsa) – “Aumentare la redditività e i servizi ai clienti attuali e futuri”. E’ questo lo scopo di Poste Italiane che ha chiuso una partnership con Anima Holding e un accordo con Cassa Depositi e Prestiti.

Con Anima l’accordo prevede un rafforzamento della partnership nel risparmio gestito mentre con CDP, Poste punta a migliorare il servizio di raccolta del risparmio postale.

Durante la conference call per la presentazione delle partnership, l’amministratore delegato di Poste Matteo Del Fante, ha spiegato:”Sono due accordi fondamentali per diventare il principale accentratore di investimenti in Italia“.

Obiettivo rimane quello “di offrire ai propri clienti un portafoglio di servizi più ampi“. L’accordo con Anima sarà perfezionato a febbraio e il closing, sottoposto al libera delle autorità competenti, è previsto entro la fine del quarto trimestre del 2018.