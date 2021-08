Poste, crescita a doppia cifra di utili e ricavi

editato in: da

(Teleborsa) – Poste italiane chiude i primi sei mesi con un utile netto in crescita del 42% a 773 milioni (326 milioni nel secondo trimestre del 2021, in aumento del 36%), I ricavi registrano una crescita costante dall’inizio dell’anno pari al 14% a 5,7 miliardi (in aumento del 19% a 2,8 miliardi nel secondo trimestre del 2021).

“I nostri risultati del secondo trimestre testimoniano la proficua implementazione del Piano strategico ’24SI’, evidenziando la solidità delle nostre reti fisiche e digitali e i continui progressi sulle priorità strategiche che ci siamo attribuiti” – ha sottolineato l’AD di Poste, Matteo Del Fante, commentando i risultati del primo semestre dell’anno. “Sono orgoglioso, come sempre, della dedizione e della resilienza delle nostre persone, che lavorano instancabilmente per aiutare gli italiani a raggiungere i loro obiettivi, con un focus costante sull’innovazione e una migliore customer experience”.