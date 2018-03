Poste, CdA approva bilancio 2017. Dividendo di 0,42 euro

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane ha esaminato e approvato in data odierna la Relazione Finanziaria Annuale per il 2017 – contenente sia il bilancio d’esercizio di Poste Italiane sia il bilancio consolidato del Gruppo Poste Italiane – che conferma i risultati preliminari consolidati per il 2017 annunciati il 19 febbraio 2018.

Lo si legge in una nota del Gruppo, nella quale si aggiunge che il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di proporre il pagamento di un dividendo di 0,42 euro per azione. La data prevista di stacco della cedola è il 18 giugno 2018, la data di registrazione il 19 giugno 2018 e la data di pagamento il 20 giugno 2018.

Il bilancio e la proposta di dividendo saranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea ordinaria degli azionisti che si terrà il 29 maggio 2018.