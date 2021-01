Positivo il mercato americano, spinto dal rialzo di Intel

editato in: da

(Teleborsa) – Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,21%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l’S&P-500, che arriva a 3.815 punti. In denaro il Nasdaq 100 (+0,78%); con analoga direzione, leggermente positivo l’S&P 100 (+0,65%). Il mercato americano è spinto dall’ottima performance di Intel, che guadagna oltre l’8% dopo aver annunciato che il CEO Bob Swan si dimetterà e al suo posto arriverà Pat Gelsinger, attuale amministratore dellegato di VMWare.

Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti utilities (+2,23%), informatica (+0,87%) e sanitario (+0,50%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti materiali (-1,12%), energia (-0,73%) e beni industriali (-0,65%).

Al top tra i giganti di Wall Street, Intel (+8,21%), Apple (+1,87%), American Express (+1,25%) e Travelers Company (+1,19%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su DOW, che ottiene -2,03%.

Vendite su Raytheon Technologies, che registra un ribasso dell’1,99%.

Seduta negativa per IBM, che mostra una perdita dell’1,61%.

Sotto pressione Pfizer, che accusa un calo dell’1,09%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Bed Bath & Beyond (+9,66%), Intel (+8,21%), Netflix (+3,20%) e Intuitive Surgical (+3,12%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Altera, che ottiene -4,51%.

Crolla Xilinx, con una flessione del 3,11%.

Vendite a piene mani su Expeditors Intern Of Washington, che soffre un decremento del 2,65%.

Pessima performance per Wynn Resorts, che registra un ribasso del 2,51%.

