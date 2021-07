Positivo il Mercato americano. S&P 500 e Nasdaq su nuovi record

editato in: da

(Teleborsa) – Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,66%, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, l’S&P-500 continua la giornata in aumento dello 0,96%. In denaro il Nasdaq 100 (+1,05%); sulla stessa linea, buona la prestazione dell’S&P 100 (+1,01%).

Le trimestrali positive di Twitter e Snap hanno reso gli investitori ottimisti in vista dei rapporti della prossima settimana dei più grandi nomi del settore tech, tanto che Facebook è in aumento di oltre il 6% senza aver ancora comunicato i dati degli ultimi tre mesi. Anche Amazon.com, Apple, Microsoft e Alphabet (società madre di Google) sono in rialzo.

Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori telecomunicazioni (+2,73%), beni di consumo per l’ufficio (+1,29%) e sanitario (+1,19%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto energia, che riporta una flessione di -0,76%.

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, McDonald’s (+2,58%), Visa (+2,30%), American Express (+1,85%) e Home Depot (+1,63%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Intel, che prosegue le contrattazioni a -6,20%.

Vendite su Honeywell International, che registra un ribasso dell’1,24%.

Si muove sotto la parità DOW, evidenziando un decremento dello 0,55%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Facebook (+6,34%), Moderna (+4,53%), Monster Beverage (+3,59%) e Alphabet (+3,27%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Intel, che continua la seduta con -6,20%.

Sessione nera per Baidu, che lascia sul tappeto una perdita del 4,03%.

In caduta libera Wynn Resorts, che affonda del 2,83%.

Pesante Bed Bath & Beyond, che segna una discesa di ben -2,14 punti percentuali.