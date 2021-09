Positivo il Mercato americano. Piccolo rimbalzo dopo il “lunedì nero”

editato in: da

(Teleborsa) – Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,43%, spezzando la serie negativa iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per l’S&P-500, che si porta a 4.377 punti (+0,5%). In frazionale progresso il Nasdaq 100 (+0,44%); come pure, poco sopra la parità l’S&P 100 (+0,44%).

Wall Street registra quindi un piccolo rimbalzo, anche se gli investitori restano cauti, almeno fino a quando la Federal Reserve non farà chiarezza sulla linea temporale per il tapering, ovvero il ritorno ad una condizione di normalità monetaria dopo un periodo di sostegno da parte della Banca centrale USA. Domani sera arriveranno indicazioni più precise in questo senso, alla fine della due-giorni di riunioni del FOMC.

Energia (+0,78%), beni di consumo secondari (+0,58%) e finanziario (+0,57%) in buona luce sul listino S&P 500.

Tra i protagonisti del Dow Jones, American Express (+1,37%), Walt Disney (+1,22%), Coca Cola (+0,88%) e Boeing (+0,80%).

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Ross Stores (+1,64%), American Airlines (+1,57%), Altera (+1,53%) e Twenty-First Century Fox (+1,43%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Tripadvisor, che ottiene -1,21%.

Giornata fiacca per Activision Blizzard, che segna un calo dello 0,84%.

Piccola perdita per Electronic Arts, che scambia con un -0,65%.

(Foto: © Frederic Prochasson | 123RF)