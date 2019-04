Positivo il Mercato americano

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street continua la sessione sulla timida scia positiva iniziata questa mattina, grazie al rinnovato ottimismo verso un’imminente chiusura degli accordi commerciali tra USA e Cina. Nella giornata di oggi le trattative sono infatti entrate nel vivo, con l’arrivo nella capitale statunitense, della delegazione di Pechino e del vicepremier cinese Liu He.

Secondo quanto riferito da Larry Kudlow, consigliere economico del Presidente Trump, le divergenze tra le due superpotenze sarebbero ancora da risolvere ma il fatto che il governo cinese abbia riconosciuto le preoccupazioni statunitensi sembra già un grande passo avanti che i mercati accolgono con entusiasmo.

Con queste premesse il lieve aumento per la Borsa di New York, mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,24%; sulla stessa linea, lieve crescita per lo S&P-500, che si porta a 2.880,64 punti. In frazionale progresso il Nasdaq 100 (+0,28%); sulla parità lo S&P 100 (+0,01%).

In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti materiali (+1,54%), informatica (+1,05%) e beni di consumo secondari (+0,98%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto energia, che riporta una flessione di -0,59%.

Tra i protagonisti del Dow Jones, Dowdupont (+2,59%), Intel (+2,41%), Home Depot (+1,87%) e Goldman Sachs (+1,07%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Boeing, che prosegue le contrattazioni a -1,22%.

Contrazione moderata per Chevron, che soffre un calo dello 0,54%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Advanced Micro Devices (+8,80%), Netease Inc Each Repr 25 Com Stk (+4,49%), Maxim (+4,18%) e Lam Research (+4,16%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Mylan, che prosegue le contrattazioni a -2,68%.

Pesante Incyte, che segna una discesa di ben -2,54 punti percentuali.

Soffre Walgreens Boots Alliance, che evidenzia una perdita dell’1,51%.

Sottotono Monster Beverage che mostra una limatura dell’1,01%.