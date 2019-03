Positivo il mercato americano

editato in: da

(Teleborsa) – Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,57%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi avviata mercoledì scorso; piccolo scatto in avanti per l’S&P-500, che arriva a 2.823,88 punti. Balza in alto il Nasdaq 100 (+1,06%), come l’S&P 100 (0,6%).

In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti informatica (+1,51%), beni di consumo secondari (+0,75%) e utilities (+0,67%).

Al top tra i giganti di Wall Street, Intel (+2,28%), Boeing (+1,98%), Microsoft (+1,91%) e Apple (+1,68%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su United Health, che prosegue le contrattazioni a -1,07%. Pensosa Caterpillar, con un calo frazionale dello 0,61%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Ulta Beauty (+9,72%), Broadcom (+7,77%), Asml Holding Nv Eur0.09 Ny (+4,64%) e Lam Research (+4,46%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Tesla Motors, che continua la seduta con -4,85%. In caduta libera Adobe Systems, che affonda del 4,68%. Si concentrano le vendite su Facebook, che soffre un calo dell’1,85%. Vendite su Mercadolibre, che registra un ribasso dell’1,15%.