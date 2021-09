Positivo il Mercato americano

editato in: da

(Teleborsa) – Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,31%, interrompendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per l’S&P-500, che si porta a 4.369 punti. Poco sopra la parità il Nasdaq 100 (+0,36%); come pure, guadagni frazionali per l’S&P 100 (+0,33%).

Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori sanitario (+0,47%) e utilities (+0,42%). Il settore beni industriali, con il suo -0,51%, si attesta come peggiore del mercato.

Al top tra i giganti di Wall Street, American Express (+2,46%), Home Depot (+0,98%), Nike (+0,81%) e McDonald’s (+0,73%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su DOW, che prosegue le contrattazioni a -1,32%.

Piccola perdita per 3M, che scambia con un -0,99%.

Tentenna Walgreens Boots Alliance, che cede lo 0,70%.

Sostanzialmente debole Cisco Systems, che registra una flessione dello 0,66%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Moderna (+2,55%), Nxp Semiconductors N V (+1,95%), Regeneron Pharmaceuticals (+1,90%) e Baidu (+1,81%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Activision Blizzard, che continua la seduta con -3,74%.

Vendite a piene mani su Wynn Resorts, che soffre un decremento del 2,65%.

Pessima performance per American Airlines, che registra un ribasso del 2,46%.

Sessione nera per Electronic Arts, che lascia sul tappeto una perdita del 2,34%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso nei mercati nordamericani:

Mercoledì 22/09/2021

16:00 USA: Vendita case esistenti, mensile (preced. 2%)

16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -6,42 Mln barili)

Giovedì 23/09/2021

14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 320K unità; preced. 332K unità)

15:45 USA: PMI servizi (atteso 55 punti; preced. 55,1 punti).