Positivo il Mercato americano

(Teleborsa) – Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,65%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l’S&P-500, che arriva a 4.428 punti. In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,32%); con analoga direzione, leggermente positivo l’S&P 100 (+0,39%). Wall Street sale nonostante i dati negativi arrivati prima dell’apertura: il PIL del secondo trimestre delude le attese nonostante l’aumento dei consumi e le richieste di sussidi alla disoccupazione sono risultate sopra le attese.

Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti finanziario (+1,49%), energia (+1,44%) e materiali (+1,39%). Il settore telecomunicazioni, con il suo -0,69%, si attesta come peggiore del mercato.

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, American Express (+2,04%), Chevron (+1,50%), DOW (+1,36%) e Intel (+1,27%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Merck, che ottiene -1,63%.

Pensosa Amgen, con un calo frazionale dello 0,70%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Cognizant Technology Solutions (+6,53%), Xilinx (+5,55%), Qualcomm (+5,20%) e Tesla Motors (+4,60%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Citrix Systems, che continua la seduta con -14,05%.

Affonda Facebook, con un ribasso del 4,09%.

Crolla Lam Research, con una flessione del 3,19%.

Vendite a piene mani su O’Reilly Automotive, che soffre un decremento del 2,58%.