Positivo il Mercato americano

(Teleborsa) – Scambia in rialzo la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,34%; sulla stessa linea, performance positiva per l’S&P-500, che continua la giornata in aumento dello 0,73% rispetto alla chiusura della seduta precedente. Balza in alto il Nasdaq 100 (+1,72%); sulla stessa tendenza, in rialzo l’S&P 100 (+0,94%).

A spingere le quotazioni di Wall Street sono i dati macroeconomici sul mercato del lavoro, usciti un’ora prima dell’Opening Bell. Il tasso di disoccupazione è calato al 5,8% a maggio e sono stati aggiunti 559 mila posti di lavoro nei settori non agricoli (dato però inferiore alle attese).

Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori informatica (+1,72%), telecomunicazioni (+1,39%) e beni di consumo secondari (+0,66%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Intel (+2,39%), Microsoft (+2,07%), Salesforce.Com (+2,00%) e Apple (+1,62%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Honeywell International, che continua la seduta con -5,18%.

Si muove sotto la parità Nike, evidenziando un decremento dello 0,88%.

Contrazione moderata per Travelers Company, che soffre un calo dello 0,76%.

Sottotono Home Depot che mostra una limatura dello 0,58%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Biogen (+5,91%), Moderna (+5,20%), Tesla Motors (+4,15%) e Illumina (+3,93%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su American Airlines, che ottiene -1,83%.

Spicca la prestazione negativa di Bed Bath & Beyond, che scende dell’1,73%.

Tripadvisor scende dell’1,54%.

Deludente Discovery, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.