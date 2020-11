Positivo il Mercato americano

editato in: da

(Teleborsa) – Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street, dopo il calo della vigilia. Il sentiment degli investitori dal un lato viene sostenuto dall’onda lunga della notizia sul vaccino anti-Covid di Pfizer e BioNTech, mentre dall’altro viene condizionato dal continuo aumento dei contagi.

Intanto, si attende nel pomeriggio il dato sulla fiducia dei consumatori elaborata dall’Università del Michigan, mentre è già stata pubblicata la statistica sui prezzi alla produzione che ha evidenziato una crescita superiore alle aspettative, nel mese di ottobre.

Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones mostra un rialzo dello 0,58%; sulla stessa linea, lieve aumento per l’S&P-500, che si porta a 3.560 punti. Poco sopra la parità il Nasdaq 100 (+0,52%); come pure, guadagni frazionali per l’S&P 100 (+0,5%).

Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti energia (+1,24%), beni industriali (+1,18%) e materiali (+1,15%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, Cisco Systems (+6,50%), Walt Disney (+2,75%), Caterpillar (+1,44%) e Boeing (+1,39%).

Tra i best performers del Nasdaq 100, Cisco Systems (+6,50%), Applied Materials (+4,58%), Western Digital (+2,95%) e Discovery (+2,69%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Moderna, che ottiene -1,32%.

Vendite su Tesla Motors, che registra un ribasso dell’1,07%.