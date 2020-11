Positivo il Mercato americano

editato in: da

(Teleborsa) – Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,27%, mentre, al contrario, si muove al ribasso l’S&P-500, che perde lo 0,58%, scambiando a 3.530 punti.

In forte calo il Nasdaq 100 (-1,94%); come pure, in ribasso l’S&P 100 (-0,76%).

Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori beni di consumo per l’ufficio (+1,65%), beni industriali (+1,37%) e energia (+0,83%). Tra i più negativi della lista dell’S&P 500, troviamo i comparti informatica (-2,03%), beni di consumo secondari (-1,40%) e telecomunicazioni (-1,18%).

Al top tra i giganti di Wall Street, Walgreens Boots Alliance (+7,98%), Boeing (+4,52%), Raytheon Technologies (+3,71%) e Chevron (+2,83%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Microsoft, che ottiene -3,62%.

Affonda Walt Disney, con un ribasso del 2,01%.

JP Morgan scende dell’1,26%.

Calo deciso per Nike, che segna un -1,19%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Tripadvisor (+8,68%), Vodafone (+4,41%), Gilead Sciences (+3,79%) e Mylan (+3,51%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Xilinx, che continua la seduta con -6,88%.

Crolla Nvidia, con una flessione del 5,99%.

Vendite a piene mani su Intuit, che soffre un decremento del 5,30%.

Pessima performance per Wynn Resorts, che registra un ribasso del 5,01%.

(Foto: David Vives / Pixabay)