Positivo il Mercato americano

(Teleborsa) – Prosegue tonica la borsa di Wall Street, con l’attenzione degli investitori concentrata sulla stagione delle trimestrali in avvio questa settimana. Hanno sorpreso in positivo i conti di PepsiCo alimentando tra gli addetti ai lavori buone aspettative. I risultati delle società statunitense saranno guardati con più attenzione dagli operatori per valutarne l’impatto dei dazi cinesi.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones mostra un rialzo dello 0,50%; sulla stessa linea, lieve aumento per lo S&P-500, che si porta a 2.791,36 punti. Pressoché invariato il Nasdaq 100 (+0,15%); in frazionale progresso lo S&P 100 (+0,35%).

Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori Utilities (+1,22%), Beni di consumo primario (+0,79%) e Energia (+0,52%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto Finanziario, che riporta una flessione di -0,54%.

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Procter & Gamble (+1,92%), Boeing (+1,59%), Dowdupont (+1,50%) e Visa (+1,17%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Goldman Sachs, che continua la seduta con -0,61%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Wynn Resorts (+3,34%), Micron Technology (+2,38%), Check Point Software Technologies (+2,31%) e Nvidia (+1,83%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Cerner, che continua la seduta con -4,41%.

In apnea Biogen, che arretra del 3,83%.

Tonfo di Dish Network, che mostra una caduta del 3,22%.

Lettera su Ebay, che registra un importante calo del 2,08%.