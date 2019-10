Positivo il mercato americano

editato in: da

(Teleborsa) – Lieve aumento per la Borsa di New York, che dimentica i pessimi dati macro e mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,27%; sulla stessa linea, l’S&P-500 avanza in maniera frazionale, arrivando a 2.905,18 punti. Buona la prestazione del Nasdaq 100 (+0,99%), come l’S&P 100 (0,7%).

Energia (+1,10%), informatica (+1,04%) e beni di consumo per l’ufficio (+0,98%) in buona luce sul listino S&P 500.

Al top tra i giganti di Wall Street, Pfizer (+1,76%), Visa (+1,65%), Coca Cola (+1,61%) e Cisco Systems (+1,51%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su United Health, che ottiene -0,81%.

Pensosa Goldman Sachs, con un calo frazionale dello 0,78%.

Tentenna Travelers Company, con un modesto ribasso dello 0,64%.

Giornata fiacca per Caterpillar, che segna un calo dello 0,59%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Nvidia (+4,24%), Pepsico (+3,87%), Workday (+3,57%) e Activision Blizzard (+3,44%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Tesla Motors, che prosegue le contrattazioni con un -5,02% sulla delusione per le vendite trimestrali.

Pessima performance per Ulta Beauty, che registra un ribasso del 2,69%.

Calo deciso per Wynn Resorts, che segna un -1,19%.

Sotto pressione Paychex, con un forte ribasso dell’1,19%.