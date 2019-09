Positivo il Mercato americano

editato in: da

(Teleborsa) – Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,30%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata mercoledì scorso, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per lo S&P-500, che rimane a 2.979,86 punti. Sui livelli della vigilia il Nasdaq 100 (-0,12%), come l’S&P 100 (0,0%).

Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori materiali (+0,59%) e beni di consumo per l’ufficio (+0,46%).

Al top tra i giganti di Wall Street, Intel (+1,18%), Home Depot (+1,13%), Travelers Company (+1,05%) e Boeing (+0,94%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Microsoft, che ottiene -0,91%.

Discesa modesta per American Express, che cede un piccolo -0,53%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Lululemon Athletica (+6,62%), Alexion Pharmaceuticals (+3,01%), Netease Inc Each Repr 25 Com Stk (+2,78%) e Liberty Global (+2,61%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Advanced Micro Devices, che continua la seduta con -2,86%.

Soffre Facebook, che evidenzia una perdita dell’1,97%.

Preda dei venditori Monster Beverage, con un decremento dell’1,62%.

Si concentrano le vendite su Paypal Holdings, che soffre un calo dell’1,53%.