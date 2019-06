Positivo il Mercato americano

editato in: da

(Teleborsa) – Partenza in cauto rialzo per la borsa di Wall Street in una seduta ricca di dati macroeconomici. Le spese per consumi sono in linea con le aspettative, nel mese di maggio, mentre i redditi personali sono risultati più alti delle stime di mercato.

Sono attese nel pomeriggio altre statistiche come un aggiornamento sull’andamento dell’attività manifatturiera nell’area di Chicago e l’elaborazione della fiducia dei consumatori americani da parte dell’Università del Michigan.

Nel frattempo, ha preso il via il G20 in Giappone su cui sono puntati i riflettori degli investitori che restano alla finestra in attesa delle indicazioni sullo scontro commerciale USA-Cina.

Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones mostra un rialzo dello 0,31%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per lo S&P-500, che arriva a 2.936,44 punti. Poco sopra la parità il Nasdaq 100 (+0,29%), come l’S&P 100 (0,4%).

Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori finanziario (+1,37%) e beni di consumo per l’ufficio (+0,57%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, JP Morgan (+2,77%), Goldman Sachs (+2,34%), Procter & Gamble (+1,56%) e Intel (+0,94%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Dowdupont, che prosegue le contrattazioni a -2,12%.

Scivola United Health, con un netto svantaggio dell’1,13%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Western Digital (+3,70%), Micron Technology (+2,02%), Asml Holding Nv Eur0.09 Ny Registry (+2,00%) e Electronic Arts (+1,88%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Biogen, che ottiene -1,52%.

Si muove sotto la parità Align Technology, evidenziando un decremento dello 0,68%.

Contrazione moderata per Incyte, che soffre un calo dello 0,66%.

Sottotono Intuitive Surgical che mostra una limatura dello 0,63%.