Positivo il listino americano

(Teleborsa) – Dopo un lunedì da dimenticare per Wall Street, che ha chiuso la peggior seduta del 2019, oggi l‘Opening Bell di New York risulta in risalita. Nonostante le preoccupazioni per un’escalation delle tensioni tra Cina e Usa continui ad essere il principale market mover della giornata, le la stabilizzazione della valuta cinese ha rasserenato leggermente gli investitori.

Segno più per il listino USA, con il Dow Jones in aumento dello 0,72%, interrompendo la serie di cinque ribassi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, lo S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,64%, portandosi a 2.863,07 punti. Buona la prestazione del Nasdaq 100 (+1,26%), come l’S&P 100 (0,7%).

In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti informatica (+1,50%), telecomunicazioni (+1,09%) e beni di consumo secondari (+0,81%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Apple (+2,00%), Nike (+1,73%), Intel (+1,63%) e Walt Disney (+1,59%).

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Take Two Interactive Software (+10,59%), KLA-Tencor (+7,58%), Ctrip.Com International Spon Each Rep (+3,73%) e Lam Research (+2,94%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Henry Schein, che ottiene -5,22%.

Soffre Marriott International, che evidenzia una perdita dell’1,14%.

Pensosa Amgen, con un calo frazionale dello 0,57%.

Tentenna Kraft Heinz, con un modesto ribasso dello 0,54%.