Positivi i mercati europei assieme a Piazza Affari

editato in: da

(Teleborsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, mentre tra gli investitori aumentano le speranze sul raggiungimento di un accordo tra Washington e Pechino dopo i segnali di progressi nelle trattative emersi negli ultimi giorni.

Sul mercato Forex, lieve calo dell’Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,107. Ha sofferto di parecchie vendite l’oro, che continua gli scambi a 1.482,3 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 57,1 dollari per barile.

In discesa lo spread, che retrocede a quota +131 punti base, con un decremento di 3 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dell’1,01%.

Tra le principali Borse europee Francoforte riporta un moderato +0,09%. Piccolo passo in avanti per Londra, che mostra un progresso dello 0,25%, seguita da Parigi +0,39%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che avanza a 23.365 punti.

Buona la performance a Milano dei comparti materie prime (+1,78%), chimico (+1,47%) e vendite al dettaglio (+1,37%).

Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti costruzioni (-1,30%), sanitario (-1,27%) e automotive (-0,97%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Azimut (+3,45%), Saipem (+3,29%), Tenaris (+1,79%) e Unicredit (+1,65%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Ferrari, che continua la seduta con -2,66% su prese di profitto dopo il rally della vigilia sostenuto dai risultati di bilancio.

Giù anche Recordati, che soffre un decremento del 2,30%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Banca MPS (+4,40%), Piaggio (+3,47%), Anima Holding (+2,96%) e Mutuionline (+2,28%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Carel Industries, che prosegue le contrattazioni a -3,96%.

Pessima performance per ERG, che registra un ribasso del 2,80%.

Seduta negativa per De’ Longhi, che mostra una perdita dell’1,96%.

Sotto pressione Tod’s, che accusa un calo dell’1,59%.