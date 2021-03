Positivi i mercati europei. A Milano spicca il settore bancario

editato in: da

(Teleborsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Gli investitori hanno fiducia in una ripresa dell’economia globale e a salire di più sono settori ciclici come banche e automotive.

L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,207. Prevale la cautela sull’oro, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,68%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell’1,49%.

Sulla parità lo spread, che rimane a quota +102 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,71%.

Tra le principali Borse europee buoni spunti su Francoforte, che mostra un ampio vantaggio dello 0,83%, ben impostata Londra, che mostra un incremento dello 0,78%, e seduta senza slancio per Parigi, che riflette un moderato aumento dello 0,62%.

Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che avanza a 23.216 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share, che arriva a 25.240 punti.

Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (+0,04%); poco sotto la parità il FTSE Italia Star (-0,61%).

Buona la performance a Milano dei comparti bancario (+1,91%), vendite al dettaglio (+1,45%) e automotive (+1,29%).

In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti sanitario (-2,15%), alimentare (-0,97%) e utility (-0,93%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Unicredit (+2,72%), Telecom Italia (+2,70%), Banco BPM (+2,44%) e Stellantis (+2,17%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Amplifon, che prosegue le contrattazioni a -5,78%.

Tonfo di Nexi, che mostra una caduta del 2,33%.

Soffre A2A, che evidenzia una perdita dell’1,72%.

Preda dei venditori Snam, con un decremento dell’1,09%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Biesse (+3,93%), Mediaset (+2,24%), Piaggio (+2,06%) e Technogym (+1,87%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su De’ Longhi, che prosegue le contrattazioni a -2,14%.

Si concentrano le vendite su Garofalo Health Care, che soffre un calo dell’1,39%.

Vendite su ERG, che registra un ribasso dell’1,24%.

Seduta negativa per IREN, che mostra una perdita dell’1,16%.