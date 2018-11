Positivi i mercati europei. A Milano focus su TIM e Carige

editato in: da

(Teleborsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Si attende con ansia la risposta del governo italiano alla Commissione Ue sulla Manovra 2019, che Bruxelles ha chiesto ripetutamente di modificare e che dovrà arrivare necessariamente entro oggi 13 novembre 2018.

Leggera crescita dell’Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,126. L’Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.200,4 dollari l’oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 58,78 dollari per barile, con un ribasso dell’1,92%.

Invariato lo spread, che si posiziona a 307 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,47%.

Tra i listini europei si muove in territorio positivo Francoforte, mostrando un incremento dello 0,91%, incolore Londra, che non registra variazioni significative rispetto alla seduta precedente, piccolo passo in avanti per Parigi, che mostra un progresso dello 0,55%.

Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che avanza a 19.133 punti, bloccando così la scia ribassista sostenuta da tre cali consecutivi, che ha preso il via giovedì scorso.

Risultato positivo a Piazza Affari per i settori automotive (+1,50%), beni per la casa (+1,46%) e alimentare (+1,44%). Nel listino, i settori materie prime (-2,56%), petrolio (-1,69%) e costruzioni (-0,90%) sono tra i più venduti.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Moncler (+3,62%), Fiat Chrysler (+2,26%), Exor (+2,18%) e Prysmian (+2,15%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Saipem, che prosegue le contrattazioni con un -3,97% sulla flessione del prezzo del greggio. Pessima performance per Tenaris, che registra un ribasso del 2,49%. Sessione nera per ENI, che lascia sul tappeto una perdita del 2,07%. Spicca la prestazione negativa di Brembo, che scende dell’1,82%. Riflessiva TIM +0,41% dopo l’uscita dell’AD Amos Genish.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Technogym (+3,65%), Interpump (+3,13%), OVS (+3,03%) e Autogrill (+2,50%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Aquafil, che continua la seduta con un -3,09%. In caduta libera Juventus, che affonda del 2,86%. Pesante Carel Industries, che segna una discesa di ben -2,5 punti percentuali. Piccola perdita per Rai Way, che scambia con un -0,89%.

Sul resto del listino non riesce ancora a fare prezzo Bca Carige, sospesa al ribasso dopo aver annunciato un’operazione di rafforzamento patrimoniale.