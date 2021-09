Positivi gli Eurolistini. Francoforte in testa dopo elezioni Germania

(Teleborsa) – Parte bene la settimana per le principali borse europee, con l’esito delle elezioni tedesche, in linea con le previsioni, che non intacca il sentiment positivo degli investitori. Nel frattempo si continua a guardare alla vicenda Evergrande in Cina.

Sul mercato valutario, prevale la cautela sull’Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,24%. L’Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,06%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell’1,43%, a 75,04 dollari per barile, con l’offerta ridotta e le prospettive positive della domanda che alimentano il rally.

Invariato lo spread, che si posiziona a +102 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,79%.

Tra i mercati del Vecchio Continente Francoforte avanza dello 0,89%, performance modesta per Londra, che mostra un moderato rialzo dello 0,29%, e resistente Parigi, che segna un piccolo aumento dello 0,62%. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,40%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share, che arriva a 28.645 punti.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Leonardo (+2,48%), Unicredit (+2,06%), ENI (+1,92%) e BPER (+1,50%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Amplifon, che ottiene -1,96%.

Spicca la prestazione negativa di Interpump, che scende dell’1,19%.

Moncler scende dell’1,16%.

Calo deciso per Nexi, che segna un -1,11%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Autogrill (+3,23%), ENAV (+1,53%), Cerved Group (+1,36%) e IGD (+1,28%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su La Doria, che ottiene -12,76%.

In apnea El.En, che arretra del 2,75%.

Tonfo di B.F, che mostra una caduta del 2,70%.

Lettera su Tinexta, che registra un importante calo del 2,67%.