Positive le borse europee orfane di Milano e Francoforte

editato in: da

(Teleborsa) – Avvio in cauto rialzo per le principali borse europee, orfane di Piazza Affari rimasta chiusa in occasione della festività del Capodanno. Porte chiuse anche a Francoforte. Le piazze di Londra, Parigi e Madrid, invece, termineranno in via anticipata le contrattazioni.

Chiusa per festività inoltre la borsa di Tokyo. L’indice giapponese Nikkei ha terminato l’ultima seduta del 2018 venerdì scorso, 28 dicembre, con una perdita complessiva del 12% da inizio anno.

Si prevedono dunque scambi ridotti per via dell’assenza di molti operatori dalle sale.

Vuota l’agenda macroeconomica, con in lista solo l’indice Fed di Dallas, degli Stati Uniti.

Sul mercato Forex, nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia a 1,1439. Sessione debole per l’oro, che registra un timido rialzo dello 0,07%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) riporta una variazione pari a +2,07%.

Tra le principali Borse europee aperte Londra segna un rialzo di appena lo 0,01%. Parigi un incremento dello 0,55%. Su anche Lisbona +0,49%, Amsterdam +0,31% e Bruxelles +0,39%. Madrid +0,34%.