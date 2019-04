Positiva Piazza Affari seguita dall’Europa

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata positiva per Piazza Affari, trainata dall’ottimismo per gli imminenti accordi commerciali tra Usa e Cina. Buona la performance dei bancari e del settore tecnologico che portano la borsa di Milano ad essere una delle migliori della giornata nel Vecchio Continente.



Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, al pari delle principali Borse Europee. Nel frattempo, a Wall Street è poco sopra la parità lo S&P-500.

Leggera crescita dell’Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,124. L’Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,17%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell’1,61%.

Lieve miglioramento dello spread, che scende fino a +254 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,54%.

Tra gli indici di Eurolandia ottima performance per Francoforte, che registra un progresso dell’1,70%, bilancio positivo per Londra, che vanta un progresso dello 0,37%, e in luce Parigi, con un ampio progresso dello 0,84%.

A Piazza Affari, il FTSE MIB ha terminato la giornata con un aumento dell’1,08%, a 21.756 punti, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 23.821 punti. In rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+1,26%), come il FTSE Italia Star (0,8%).

A Piazza Affari risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,67 miliardi di euro, con un incremento di ben 658,1 milioni di euro, pari al 32,79% rispetto ai precedenti 2,01 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,71 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,89 miliardi di azioni.

A fronte dei 221 titoli scambiati, sono giunte richieste di acquisto per 156 azioni. In lettera invece 54 titoli. Pressoché stabili le rimanenti 11 stocks.

Si distinguono a Piazza Affari i settori tecnologia (+4,75%), servizi finanziari (+1,93%) e media (+1,69%). Il settore alimentare, con il suo -0,49%, si attesta come peggiore del mercato.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, exploit di STMicroelectronics, che mostra un rialzo del 5,79%.

Su di giri Unipol (+3,92%).

Acquisti a piene mani su Pirelli, che vanta un incremento del 3,40%.

Effervescente CNH Industrial, con un progresso del 2,85%. Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su A2A, che ha terminato le contrattazioni a -2,61%.

Seduta negativa per Hera, che mostra una perdita dell’1,09%.

Fiacca Ferragamo, che mostra un piccolo decremento dello 0,87%.

Discesa modesta per Amplifon, che cede un piccolo -0,79%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Brembo (+7,25%), doBank (+6,95%), Datalogic (+5,34%) e Danieli (+4,62%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Falck Renewables, che ha archiviato la seduta a -2,21%.

Sotto pressione Zignago Vetro, che accusa un calo dell’1,38%.

Pensosa Gima TT, con un calo frazionale dello 0,90%.

Tentenna Reply, con un modesto ribasso dello 0,78%.