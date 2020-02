Positiva Piazza Affari e le altre Borse europee

editato in: da

(Teleborsa) – Finale positivo per le principali borse europee con gli investitori che guardano con più ottimismo all’emergenza Coronavirus, con un contagio che sembra rallentare il passo.

Sul mercato Forex, l’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,05%. L’Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,35%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell’1,15%.

Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +139 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,96%.

Nello scenario borsistico europeo andamento positivo per Francoforte, che avanza di un discreto +0,99%. Ben comprata Londra che segna un forte rialzo dello 0,71%. Guadagno moderato per Parigi +0,65%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB, che mostra una plusvalenza dello 0,74%.

Si distinguono a Piazza Affari i settori tecnologia (+2,36%), telecomunicazioni (+2,03%) e vendite al dettaglio (+2,01%).

In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto beni per la casa, che riporta una flessione di -1,21%.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, su di giri UBI Banca (+4,21%) il giorno dopo i risultati 2019.

Acquisti a piene mani su Amplifon, che vanta un incremento del 2,82%.

Effervescente Prysmian, con un progresso del 2,81%.

Incandescente Saipem, che vanta un incisivo incremento del 2,76%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Fineco, che prosegue le contrattazioni a -5,61%.

Pessima performance per Moncler, che registra un ribasso del 2,72%. Nel settore lusso, sessione nera anche per Ferragamo, che lascia sul tappeto una perdita del 2,39%.

Vendite su Azimut, che registra un ribasso dell’1,52%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Banca Popolare di Sondrio (+6,37%), ASTM (+3,49%), Banca MPS (+3,29%) e Maire Tecnimont (+3,21%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Ascopiave, che ottiene -2,71%.

Seduta negativa per Autogrill, che mostra una perdita dell’1,04%.

Si muove sotto la parità Zignago Vetro, evidenziando un decremento dello 0,99%.

Contrazione moderata per Tod’s, che soffre un calo dello 0,88%.