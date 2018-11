Positiva Milano e gli altri mercati europei

editato in: da

(Teleborsa) – Brillante Piazza Affari, che si allinea all’ottima performance delle principali borse europee, mentre gli investitori attendono la risposta del governo italiano alla Commissione Ue sulla Manovra 2019, che Bruxelles ha chiesto ripetutamente di modificare e che dovrà arrivare necessariamente entro oggi 13 novembre 2018.

Sul mercato Forex, l’Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,58%. Giornata da dimenticare per l’oro, che scambia a 1.200,1 dollari l’oncia, ritracciando dell’1,52%. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 57,33 dollari per barile, in netto calo del 4,34%.

Invariato lo spread, che si posiziona a 303 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,44%.

Nello scenario borsistico europeo tonica Francoforte che evidenzia un vantaggio dell’1,30%. Senza slancio invece Londra, che negozia con un -0,03% mentre l’Ue lavora al piano B sulla Brexit. In luce Parigi, con un ampio progresso dello 0,85%. A Piazza Affari, il FTSE MIB ha terminato la giornata con un aumento dello 0,90%, a 19.227 punti.

Il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,96 miliardi di euro, in rialzo rispetto agli 1,77 miliardi della vigilia, mentre i volumi si sono attestati a 2,69 miliardi di azioni, rispetto ai 0,74 miliardi precedenti.

Tra i 221 titoli trattati, 98 hanno chiuso in ribasso, mentre 115 azioni hanno chiuso la sessione odierna in progresso. Stabili i restanti 8 titoli.

Si distinguono a Piazza Affari i settori automotive (+3,12%), alimentare (+2,33%) e viaggi e intrattenimento (+2,02%). Nel listino, i settori materie prime (-3,01%), petrolio (-1,70%) e costruzioni (-1,17%) sono stati tra i più venduti.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, effervescente Fiat Chrysler, con un progresso del 4,08%.

Incandescente Moncler, che vanta un incisivo incremento del 3,65%.

In primo piano, tra i bancari, Banca Generali, che mostra un forte aumento del 3,65%.

Decolla STMicroelectronics, con un importante progresso del 3,21%. Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Tenaris, che ha chiuso a -3,04%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Interpump (+3,82%), Autogrill (+3,35%), Technogym (+2,60%) e Falck Renewables (+2,51%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Salini Impregilo, che ha terminato le contrattazioni a -5,41%.