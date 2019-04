Positiva l’Europa eccetto Londra. Brillante Piazza Affari

editato in: da

(Teleborsa) – Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, al pari delle principali Borse Europee, con gli investitori fiduciosi su un possibile accordo commerciale a breve tra USA e Cina.

Dal fronte macro, iPMI dell’Eurozona hanno confermato un rallento della crescita economica. Crescono più delle attese le vendite al dettaglio a febbraio.

Leggera crescita dell’Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,125. Nessuna variazione significativa per l’oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.292,7 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 62,69 dollari per barile.

Migliora lo spread (differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +250 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,51%.

Tra i listini europei buona performance per Francoforte, che cresce dell’1,14%, riflessiva invece Londra, con un -0,02% preoccupata per la Brexit. Giornata moderatamente positiva per Parigi, che sale di un frazionale +0,57%.

Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB, che mostra una plusvalenza dell’1,03%, proseguendo la serie positiva iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 23.795 punti. Denaro anche per il FTSE Italia Mid Cap (+0,67%), come il FTSE Italia Star (0,4%).

Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti tecnologia (+4,38%), bancario (+1,89%) e automotive (+1,24%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto alimentare, che riporta una flessione di -0,56%.

Tra i best performers di Milano, in evidenza STMicroelectronics (+5,36%) dopo il passo indietro di Bugno, Unipol (+3,56%), Unicredit (+2,95%) e Banco BPM (+2,84%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Hera, che prosegue le contrattazioni a -0,85%. Deludente Campari, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Brembo (+4,16%), Mutuionline (+3,76%), Acea (+3,51%) e Danieli (+3,33%). Le peggiori performance, invece, si registrano su ASTM, che ottiene -1,43%. Fiacca Anima Holding, che mostra un piccolo decremento dello 0,86%. Discesa modesta per Sias, che cede un piccolo -0,85%. Pensosa De’ Longhi, con un calo frazionale dello 0,74%.