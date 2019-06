Positiva la giornata per Milano, che non si discosta dal buon andamento dei mercati europei

editato in: da

(Teleborsa) – Continua in territorio positivo la sessione europea, trainata dalle dichiarazioni di Draghi e dalla possibilità, in caso di continua congiuntura negativa dell’economia mondiale, di un ulteriore taglio dei tassi.



Al momento sono tutte sopra la parità le principali Borse del Vecchio Continente.

Lieve calo dell’Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,119. L’Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,48%. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 51,54 dollari per barile, in calo dello 0,75%.

In discesa lo spread, che retrocede a quota +245 punti base, con un decremento di 8 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 2,15%.

Nello scenario borsistico europeo buona performance per Francoforte, che cresce dell’1,19%, sostanzialmente invariato Londra, che riporta un misero +0,16%, e sostenuta Parigi, con un discreto guadagno dell’1,45%.

Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con il FTSE MIB che avanza a 20.889 punti; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 22.808 punti. In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,36%), come il FTSE Italia Star (0,5%).

utility (+2,91%), chimico (+1,63%) e petrolio (+1,49%) in buona luce sul listino milanese.

Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti tecnologia (-1,50%) e vendite al dettaglio (-0,54%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, acquisti a piene mani su Enel, che vanta un incremento del 3,13%.

Effervescente A2A, con un progresso del 2,99%.

Incandescente Italgas, che vanta un incisivo incremento del 2,77%.

In primo piano Terna, che mostra un forte aumento del 2,70%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su UBI Banca, che ottiene -0,83%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Ascopiave (+5,21%), Credito Valtellinese (+2,80%), Tod’s (+2,67%) e Piaggio (+2,37%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Falck Renewables, che prosegue le contrattazioni a -4,51%.

Lettera su Sias, che registra un importante calo del 2,00%.

Affonda Cattolica Assicurazioni, con un ribasso del 2,00%.

Tinexta scende dell’1,85%.