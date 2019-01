Positiva la giornata per la Borsa di Milano, allineata ai mercati europei

editato in: da

(Teleborsa) – Tutte positive le principali Borse del Vecchio Continente. A New York, nel frattempo, si conferma una performance brillante con lo S&P-500, che schizza del 2,79%. Ad accendere la miccia dei mercati la notizia della ripresa dei contatti Usa-Cina che scongiura nuovi dazi ed il rapporto sui nuovi occupati in dicembre negli Stati Uniti, che ne segna 312.000 contro i 176.000 attesi dal consensus.

L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,141. Ad aiutare i mercati di oggi anche la pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell’1,95% mentre non si possono registrare gli stessi risultati per l’oro che vede, nella seduta di oggi un calo dello 0,70%, a 1.284,8 dollari l’oncia.

Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota +268 punti base, mostrando un piccolo calo di 5 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,88%.

Tra gli indici di Eurolandia effervescente Francoforte, con un progresso del 3,37%, scotta Londra con un aumento del 2,18%, e Parigi decolla portando a casa un importante progresso del 2,72%. Anche la Borsa milanese chiude in forte rialzo sia con il FTSE MIB, che mette a segno un guadagno del 3,37% sia con il FTSE Italia All-Share, che termina gli scambi a 20.719 punti. Effervescente il FTSE Italia Mid Cap (+1,61%) e il FTSE Italia Star (2,0%).

Alla chiusura di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,18 miliardi di euro, con un incremento del 18,77%, rispetto ai precedenti 1,83 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,79 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,89 miliardi, mentre i contratti si sono attestati a 240.231, rispetto ai precedenti 248.912.

A fronte dei 212 titoli scambiati, sono giunte richieste di acquisto per 152 azioni. In lettera invece 50 titoli. Pressoché stabili le rimanenti 10 stocks.

In luce sul listino milanese i comparti bancario (+5,16%), automotive (+4,88%) e servizi finanziari (+3,85%). Il settore media, con il suo -1,13%, si attesta come peggiore del mercato. Tra i best performers in evidenza Saipem (+6,47%), CNH Industrial (+5,97%), Unicredit (+5,96%) e Mediobanca (+5,95%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Amplifon, che ha chiuso a -0,69%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Datalogic (+6,17%), Banca Ifis (+4,62%), Mutuionline (+4,60%) e Interpump (+4,33%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Mondadori, che ha chiuso a -3,70%, Cairo Communication, che arretra del 2,90%, Mediaset che mostra una caduta del 2,05%. Contrazione moderata anche per Piovan, che soffre uno 0,97%.