Positiva la borsa di Tokyo. Misto il resto dell’Asia

(Teleborsa) – Finale al rialzo per la borsa di Tokyo mentre viaggiano in ordine sparso le altre principali borse asiatiche, in scia alla seduta positiva di Wall Street, la vigilia, grazie alle dichiarazioni del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell. Il banchiere ha confermato la valutazione ottimistica dell’economia USA sminuendo l’impatto dei rischi legati alle tensioni commerciali internazionali sui prossimi aumenti dei tassi d’interesse.

L’indice Nikkei della piazza giapponese ha portato a casa un progresso dello 0,57% a 22.827,03 punti mentre il più ampio Topix ha guadagnato lo 0,36% a 1.104,95 punti.

Leggermente positiva la borsa di Shanghai (+0,04%) mentre Shenzhen cede lo 0,38%. Seul scende dello 0,41%.

Segni misti tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute: Jakarta avanza dello 0,34%, Taiwan sale dello 0,59%, Singapore dello 0,38% e Kuala Lumpur dello 0,39%. Bangkok +0,47% e Hong Kong -0,16%.

Altrove, toniche Mumbai +0,36% e Sidney +0,59%.