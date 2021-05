Positiva la Borsa americana. Spicca il Nasdaq dopo il sell-off di ieri

editato in: da

(Teleborsa) – Positiva Wall Street, che scambia in leggero rialzo dopo la seduta pesantemente negativa di ieri, con il Dow Jones che avanza a 34.146 punti (+0,11%), mentre l’S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,31%, portandosi a 4.178 punti. In denaro il Nasdaq 100 (+0,71%), grazie al rimbalzo dei titoli tecnologici, i più colpiti dal sell-off di ieri; sulla stessa tendenza, in frazionale progresso l’S&P 100 (+0,45%).

Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori energia (+1,07%), beni di consumo secondari (+0,78%) e informatica (+0,72%). Il settore utilities, con il suo -0,51%, si attesta come peggiore del mercato.

Tra i protagonisti del Dow Jones, Nike (+1,58%), Apple (+1,54%), Chevron (+1,25%) e DOW (+0,83%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Walgreens Boots Alliance, che ottiene -1,48%.

Deludente United Health, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Fiacca IBM, che mostra un piccolo decremento dello 0,73%.

Discesa modesta per Boeing, che cede un piccolo -0,6%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Activision Blizzard (+5,48%), Wynn Resorts (+3,03%), Akamai Technologies (+2,79%) e Nvidia (+2,38%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Verisk Analytics, che prosegue le contrattazioni a -3,67%.

Affonda Cerner, con un ribasso del 3,58%.

Crolla Henry Schein, con una flessione del 2,65%.

Pensosa Discovery, con un calo frazionale dello 0,88%.