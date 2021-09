Positiva in Borsa Merck KGaA dopo revisione crescita unità Life Science

editato in: da

(Teleborsa) – Performance positiva in Borsa per Merck KGaA, che segna un rialzo dell’1,25% con prezzi allineati a 203,3. Il titolo della compagnia farmaceutica tedesca beneficia delle notizie uscite dal Capital Markets Day, in programma oggi. In particolare, Merck KGaA ha alzato le sue previsioni di crescita per l’unità Life Science, un fornitore di materiali e attrezzature da laboratorio per l’industria biotech. L’azienda ora prevede una crescita media delle vendite organiche dal 7% al 10% all’anno per la divisione, superiore alla crescita prevista del mercato (tra il 5% e il 7%) e alla stime precedente (tra il 6% e il 9%).

“In tutti e tre i settori di attività – Healthcare, Life Science and Electronics – la rotta è già stata impostata verso una crescita sostenibile e redditizia”, ha affermato Belén Garijo, presidente del consiglio di amministrazione e CEO di Merck. “Continueremo a investire in modo coerente e mirato in aree che ci rendono forti e miriamo quindi ad aumentare le vendite del gruppo a circa 25 miliardi di euro entro il 2025“, ha aggiunto.

Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l’ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 205 e successiva a 208,5. Supporto a 201,5.