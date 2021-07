Portobello, sottoscritti accordi per l’apertura di nuovi punti vendita in Italia

editato in: da

(Teleborsa) – Portobello, società quotata su AIM Italia e specializzata nella fornitura di prodotti di qualità a prezzi accessibili e nella distribuzione di servizi media anche attraverso attività di permuta (c.d. barter), ha sottoscritto accordi vincolanti per l’affitto di immobili con l’obiettivo di aprire punti vendita a insegna Portobello “in primarie location su strada ad alta pedonalità e grandi centri commerciali in Italia”.

Gli accordi hanno ad oggetto la locazione degli immobili per un periodo minimo di 5 anni e presentano (comulativamente) un costo annuo di locazione complessivo di 950.000 euro. Sono localizzati presso: C.C. Grotte Center (Ancona), C.C. Centroborgo (Bologna), C.C. Punta di Ferro (Forlì), C.C. Porto Grande (Porto d’Ascoli), C.C. Città Fiera (Udine), C.C. Olbia (Olbia), C.C. To Dream (Torino).

“I nuovi accordi firmati costituiscono un ulteriore passo in avanti nella strategia di espansione della rete commerciale grazie a cui la società sta affermando il proprio marchio su tutto il territorio nazionale – ha commentato Roberto Panfili, Co-fondatore e COO di Portobello – In linea con la nostra visione, vogliamo garantire l’accessibilità di prodotti di qualità al maggior numero di clienti e valorizzare le potenzialità dei nostri partner in un quadro di sviluppo sostenibile”.