Portobello, accordo licenza esclusiva per l’Italia di Variety

(Teleborsa) – Portobello ha siglato un accordo attraverso la partecipata Web Magazine Makers, per la licenza esclusiva per l’Italia di Variety, storico magazine dedicato al mondo del cinema e dell’intrattenimento con 114 anni di storia.

La partnership, in base all’accordo con Penske Media Corporation che controlla Variety, rappresenta la seconda licenza realizzata all’estero dopo l’annuncio all’inizio di quest’anno di Variety China. Web Magazine Makers è attualmente anche l’editore di Rolling Stone in Italia, in virtù di un accordo di licenza con la controllante Penske Media Corporation.

“Siamo estremamente soddisfatti di annunciare l’accordo con un brand globale e di grande prestigio come Variety”, ha dichiarato Roberto Panfili, Founder e COO di Portobello. “Questa collaborazione ci permette di proseguire il nostro sviluppo nel mondo del media barter e si inserisce nell’ottica di una sempre maggiore espansione dell’offerta, ampliando il nostro palinsesto in maniera verticale anche nel mondo del cinema”.

