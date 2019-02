Porto di Venezia chiude anno record grazie alla florida industria del Nord-Est

editato in: da

(Teleborsa) – Il 2018 è stato un anno da record per il Porto di Venezia, che chiude con una movimentazione complessiva delle merci in crescita del 5,4% a quasi 26,5 milioni di tonnellate.

La florida manifattura veneta tira la volata – Sul totale delle merci movimentate, la quota del settore manifatturiero si attesta al 52%, fra container, rinfuse solide e liquide (rappresentati perlopiù da merci delle industrie del Veneto e del Nordest); seguono il settore energetico al 38% grazie agli additivi per la miscelazione del bio-diesel, e l’agroalimentare al 10%.

Il Made in Italy – Più nel dettaglio il traffico container ha riportato un aumento del 3,4%, interamente a servizio dell’import/export del mercato domestico. Il 100% dei 632.250 TEU movimentanti serve le imprese locali e on un solo container viene movimentato in transhipment, ossia usando il porto come mero “scambiatore” per rifornire altri mercati.

Anche il traffico project cargo, nel quale Venezia conferma la leadership nazionale, ha registrato la movimentazione di 800 pezzi unici ad altissimo valore aggiunto, esportati dalle industrie della Pianura padana, attraverso lo scalo lagunare. A riprova della funzione prevalentemente manifatturiera del Porto di Venezia, si registra anche la crescita a doppia cifra (+20.8%) delle merci trasportate via traghetto.

Non solo navi – Il 2018 registra poi ottimi risultati anche per quanto concerne lo sviluppo intermodale del Porto di Venezia. Record storico anche per il traffico ferroviario con 100.754 carri movimentati (+11,3%) per 2.596.742,96 tonnellate (+11,2%) pari a 5.543 treni/anno gestiti alla stazione di Marghera Scalo. Allo stesso modo, la crescita registrata per quanto concerne la modalità fluviale, pari a +71.3% di tonnellate trasportate.

Il business delle crociere si conferma in crescita – Sul fronte del traffico passeggeri, si conferma in forte crescita il business crocieristico, con 1.579.246 turisti transitati (+9.2% rispetto al 2017), che portano a quasi 1,8 milioni il totale dei passeggeri grazie alla crescita del 2,2 del traffico locale dei traghetti.