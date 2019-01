Porto di Livorno, incontro al MIT per ottimizzare operatività infrastruttura

editato in: da

(Teleborsa) – Le problematiche operative e infrastrutturali del porto di Livorno al centro si un incontro al MIT, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tra il viceministro Edoardo Rixi, il presidente dell’Autorità di sistema portuale del mar Tirreno Settentrionale Stefano Corsini e il direttore marittimo della Toscana contrammiraglio Giuseppe Tarzia.

Nel corso dell’incontro, è emersa la disponibilità della direzione generale competente del Ministero ad “avviare l’elaborazione di una circolare esplicativa sull’utilizzo delle banchine pubbliche, alla luce dell’aumento dei traffici portuali previsti nei prossimi anni, in tutti i porti italiani”.

“E’ stata, inoltre, evidenziata l’importanza della programmazione degli accosti portuali per ottimizzare la capacità delle banchine pubbliche”.

Nota positiva è il ripristino dell’operatività di due banchine pubbliche del porto di Livorno destinate alla manutenzione navale, dopo un anno di fermo a causa della presenza di una gru pericolante, la cui rimozione è terminata in questi giorni. Si tratta degli accosti 76 e 77 Est che fanno parte del compendio dei bacini di carenaggio, per l’assegnazione del quale è in corso una gara pubblica.